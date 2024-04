Replica La Promessa in streaming puntata del 9 aprile 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 9 aprile 2024) Nuovo appuntamento oggi martedì 9, con la soap spagnola La. Nellaodierna Curro e Martina saranno innamorati più che mai ma non potranno uscire allo scoperto, per il momento. I marchesi non dovranno sapere, ancora, del loro amore, e dovranno andarci molto cauti. Curro troverà nella marchesina una spalla su cui appoggiarsi in un momento davvero molto particolare della sua vita. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.