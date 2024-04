Repellente per formiche fai da te | Non usi prodotti chimici e funziona!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di martedì 9 aprile 2024) Per tenere lelontane sia in casa che in giardino, esistono efficaci e convenienti soluzioni fai-da-te. Queste alternative non solo risparmiano denaro, ma anche evitano l’uso didannosi per la salute e l’ambiente. Prima di scoprire i metodi fai-da-te, è importante adottare piccoli accorgimenti per prevenire il loro arrivo. In casa, conserva gli alimenti in contenitori ermeticamente chiusi e assicurati di pulire la cucina e il terrazzo per rimuovere briciole e rifiuti che potrebbero attirarle. Periodicamente, utilizza un pulitore a vapore per controllare infissi, crepe o buchi nei muri e chiudili accuratamente per evitare che diventino punti d’accesso per le. Inoltre, mantieni pulita la canna fumaria, le tubazioni di scarico e qualsiasi altro condotto. Assicurati che le grondaie siano ...