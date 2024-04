Regione Fvg vuol rilanciare tutta l' area industriale ex Wartsila

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) "Abbiamo inoltrato al ministero delle Imprese e del Made in Italy la richiesta di riattivazione dell'accordo di programma tra governo eper attuare il piano di riconversione e riqualificazione(Prri) dell'di crisicomplessa di Trieste", per "attivare risorse statali, da gestire con la, mettere in campo strumenti innovativi per garantire lo sviluppo dell'e la riconversione eventuale e riposizionamento delle aziende insediate". Lo ha annunciato l'assessore Fvg alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, a margine dell'incontro al Mimit. Oggi è proseguito il confronto sulla definizione dell'Accordo di programma per la dismissione e reindustrializzazione dello stabilimentodi San ...