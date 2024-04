Regeni | l’amica in aula | “Mi disse che c’era molta repressione politica” La legale Ballerini | “Cominciano a diradarsi le ombre su Giulio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) “Siamo soddisfatti che finalmente in una pubblica udienza si inizi a ricostruire la verità processuale su quello che è capitato ae su chi era.ad andar via anche un po’ diche hanno gettato su di lui. È stato un lungo percorso per arrivare sin qui. Ce ne aspetta uno altrettanto lungo, ma direi che per ora c’è soddisfazione”. A rivendicarlo l’avvocata Alessandradi parte civile dei genitori di, Paola Deffendi e Claudio, al termine dell’udienza del processo ai quattro agenti della National Security Agency. Ovvero, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, sotto accusa per il reato di sequestro di persona pluriaggravato e ...