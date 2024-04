Redi | il primo sommelier nato dall' Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo. Tantissimo tempo. È ciò di cui ha bisogno il vino. Perché è nelle mani della terra, del sole, dei capricci del cielo. Per quanto l’uomo cerchi di educarlo, non è mai domito fino in fondo. Che poi, a pensarci, è proprio questa allure anarchica a renderlo così speciale. Desiderato. Tempo. Pochissimo tempo. È ciò di cui ha bisogno la tecnologia moderna per essere efficiente. Per soddisfare, in men che non si dica, desideri, curiosità, necessità. Che poi, a pensarci, è proprio questa strabiliante prontezza a renderla ormai indispensabile. Affascinante. Domanda: «Possono comunicare due realtà così antitetiche, tanto lontane l’una’altra? Assolutamente. L’occasione per testare da vicino questa inedita convivenza sarà Vinitaly, la fiera internazionale dedicata al mondo del vino e dei distillati, in scena a Verona dal 14 al 17 aprile. Nello stand di Tua Rita, ...