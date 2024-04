Recensione Bomberg Automatic Metropolis Curaçao | elegante orologio dal design originale

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 9 aprile 2024)è stata fondata nel 2012 da Rick De La Croix con l'obiettivo di sovvertire le regole classiche dell'orologeria per creare segnatempo, anche insoliti, cone dettagli innovativi ed unici. Marchio di grande successo, nato da un mix delle parole “Bomb” e “Berg” (montagna in tedesco, in...