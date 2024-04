Real vs City | i futuri campioni d'Europa in campo | i segreti di Guardiola e Ancelotti e l'eredità di Messi e Ronaldo

(Di martedì 9 aprile 2024) Il sorteggio dell`urna per i quarti di finale di Champions League è stato tanto benevolo per tutti gli appassionati del grande calcio europeo,...

Real Madrid-Manchester City, fatturato super per gli spagnoli: campioni della Champions ko - Real Madrid-Manchester City, match valido per i quarti di finale di Champions League, andrà in scena martedì 9 aprile al Santiago Bernabeu, ma nella sfida anticipata per il fatturato c’è già un ...quifinanza

Real Madrid-Manchester City, ecco perché si gioca con il tetto dello stadio Bernabeu chiuso - Real Madrid-Manchester City è una sfida che promette spettacolo. Questa sera i tifosi presenti al Santiago Bernabeu per l`andata dei quarti di finale in Champions.calciomercato

Real Madrid-City, Ancelotti: 'Ora non ci manca il coraggio' - Ed è ancora Real Madrid-Manchester City. Ormai questa doppia sfida di Champions League è diventata quasi un'abitudine della fase ad eliminazione diretta, visto che a partire dal 2020, e con l'unica ...ansa