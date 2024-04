Real Madrid-Manchester City | programma e telecronisti Sky e Mediaset andata quarti Champions League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Ile isu Sky edi, match valido per l’deidi finale di2023/2024. Al Bernabeu in campo i citizens, in corsa per vincere la Premierma anche per riconfermarsi campioni d’Europa, e i blancos che hanno messo le mani sulla Liga e al contempo, in quella che è ormai una grande classica di questi anni, vogliono la rivincita rispetto alla scorsa stagione. Chi la spunterà? Si parte alle ore 21 di martedì 9 aprile.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e su ...