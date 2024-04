Real Madrid-Manchester City | le formazioni ufficiali | Bellingham dietro a Vinicius-Rodrygo

La finale di Champions League anticipata ai quarti di finale. Questa sera alle 21 direttamente dal Santiago Bernabeu va in scena la sfida di... (calciomercato)

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Real Madrid-Manchester City, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. Al Bernabeu in campo i citizens, in ... (sportface)