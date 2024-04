Real Madrid-Manchester City | De Bruyne non gioca | ecco perché Guardiola l’ha lasciato in panchina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Kevin Denon. Appena consegnata la distinta delle formazioni ufficiali di, match valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023/2024, tutti sono rimasti sorpresi. Il belga, apparso in grande forma sabato contro il Crystal Palace segnando anche una doppietta, si guarderà dallala partita più attesa. Ma Pepnon lo hafuori per una scelta tattica, ma per una scelta forzata: infatti il belga è debilitato per via di un virus intestinale che lo ha colpito nelle ultime ore. Vedremo se Pep lo metterà nel secondo tempo o se proprio Desarà protagonista solamente nella partita di ritorno. LE FORMAZIONI ...