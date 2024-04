Real Madrid-Manchester City 3-3 | Guardiola | “Partita divertente | De Bruyne non stava bene”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Il tecnico delha commentato “Immagino che la gente si sia divertita, sopratutto quando c’è unada sei gol. Era impossibile controllare le transizioni del, anche abbiamo perso palloni con giocatori che di solito non fanno questi errori. In questo stadio, ilnon molla mai e riesce sempre a ribaltare l’inerzia della. Avevo parlato con Deprima della. Doveva essere titolare ma ha avuto problemi di stomaco e si è sentito poco. Spero sarà disponibile per mercoledì prossimo. E’ un giocatore fondamentale per noi”. SportFace.