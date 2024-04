Real Madrid-Manchester City 3-3 | Aguero gioca 10 mila dollari sull’over 2 5 e ne vince 19 mila

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Serata fortunata per Sergio. L’ex calciatore argentino ha pubblicato su Instagram una scommessa fatta sull’andata dei quarti di Champions League tra ile il suo. Lata era l’over 2.5 totale (ovvero da tre gol segnati in su) della partita. “In una partita come quella di oggi potrebbero esserci diversi gol”, la motivazione di, che ha puntato ben 102.5ndo la scommessa dopo soli 14 minuti di gioco. La quota dellata era 1.89 e sono entrati nelle casse dell’argentino ben 18.900. SportFace.