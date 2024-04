Real Madrid-Manchester City 1-1 LIVE | Camavinga riprende Bernardo Silva!

Il Manchester City sblocca subito la partita. Nel match contro il Real Madrid, valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023/2024, i ragazzi di Pep Guardiola segnano il gol ... (sportface)

Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: Guardiola esclude un titolare - Stasera riparte la Champions League con l’andata dei quarti di finale e oltre ad Arsenal-Bayern Monaco c’è anche il primo round del tanto atteso duello, che… Leggi ...informazione

Real-City 0-1: B. Silva gol dopo 1' e Lunin HORROR, Tchouameni | OneFootball - Al Santiago Bernabeu il Manchester City, reduce dal successo per 2-4 a Londra contro il Crystal Palace e in piena bagarre per la Premier League, affronterà il Real Madrid ormai ben avviato verso la ...onefootball

Champions League: Real Madrid-City 0-1 e Arsenal-Bayern 0-0 - DIRETTA - Ed è ancora Real Madrid-Manchester City. Ormai questa doppia sfida di Champions League è diventata quasi un'abitudine della fase ad eliminazione diretta, visto che a partire dal 2020, e con l'unica ...ansa