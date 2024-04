Real Madrid e Manchester City danno spettacolo | 3-3 al primo round!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024)si sono sfidate al Santiago Bernabeu nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Partita pazzesca tra le due favoritissime della massima competizione europea, terminata sul risultato di … PARTITA STELLARE – Ilospita ilCampione d’Europa al Santiago Bernabeu per ildell’ottavo di finale più stellare della Champions League 2023/34. Parte subito forte la squadra di Pep Guardiola che si porta in vantaggio dopo appena due minuti dal fischio d’inizio con Bernardo Silva. Ilaccusa il colpo ma come suo solito non si abbatte mai e ribalta clamorosamente la situazione in appena due minuti: al 12? con un’autorete di Ruben Dias ...