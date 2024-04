Re Carlo III non le vuole più sul balcone di Buckingham | ma per gli inglesi le principessine dovrebbero avere un ruolo a corte

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 aprile 2024) Ne saranno sorprese anche loro. In base ai risultati di un sondaggio condotto dalla rivista inglese Hello!, Beatrice ed Eugenia di York si posizionano al top tra i Royal più stimati di tutti. La stragrande maggioranza degli intervistati ammette di ammirarle per il coraggio e la dignità dimostrati nel modo in cui hanno affrontato lo scandalo del padre e la malattia della madre. E più del 60 per cento dei lettori le considera “stelle nascenti” della Royal Family. Beatrice di York: «La mia dislessia? Oggi la vedo come un dono» ...