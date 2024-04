Raw 08 04 2024 A new era

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 9 aprile 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Wells Fargo Center di Philadelphia, Pennsylvania. Lo show inizia con Triple H che raggiunge il ring. Dice che meno di un giorno fa tutti hanno potuto assistere a qualcosa di speciale, questa WrestleMania è stata la più grande della storia. Da quindi il suo benvenuto a Raw e in una nuova era della federazione. Poi fa entrare la superstar che porta alla nuova era, Cody Rhodes. Si congratula con lui per aver portato al termine uno dei regni titolati più importanti della storia e per essere diventato così il vero protagonista di WrestleMania. Viene mostrato quindi un video della carriera di Cody nella WWE, dal suo inizio al suo ritorno. Poi Triple H lascia il ring e lascia quindi Cody da solo. A quel punto dice che tutto ciò ha cambiato la storia. Solo due anni prima alla puntata di Raw dopo WrestleMania ha ...