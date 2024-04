Rapina in villa a Roma | famiglia sequestrata | ladri fuggono con 300mila euro

(Di martedì 9 aprile 2024) Il blitz nella serata di lunedì: il commando, formato da sei o sette individui, ha portato via contanti, orologi e gioielli

Si sono finti agenti della Digos per fare irruzione in una villetta, ma poi sono scappati portando con sé denaro, gioielli , preziosi e anche un orologio di lusso.Continua a leggere (fanpage)

Vedendo entrare in casa i malintenzionati, l'animale, sebbene anziano, ha cominciato ad abbaiare, facendo la guardia. Atroce il gesto dei criminali (ilgiornale)

Chieti - Il Tribunale di Chieti ha emesso una sentenza di condanna a Otto Anni di reclusione nei confronti di A.M., un uomo di 34 Anni ritenuto responsabile di una serie di tre rapine ai d Anni di ... (abruzzo24ore.tv)

Tentano una Rapina su un treno Circum e picchiano un testimone: arrestati - Un indagato è ancora ricercatoTentano Rapina in treno, poi picchiano testimone che aveva assistito alla scena: 3 arresti.stylo24

Rapina da 300mila euro in villa a Roma, commando prende in ostaggio imprenditore e famiglia - Rapina con sequestro a Casal Lumbroso da 300 mila euro. Un commando di sei persone con pistole e ...virgilio

La banda si fa aprire il caveau e Rapina 300mila euro dalla villa dell’imprenditore - Un commando di Rapinatori armati ha fatto irruzione ieri sera intorno alle 23 nella villa di un imprenditore in via Licio Giorgieri a Roma. Così un gruppo di sei o sette persone armate, con il volto c ...internapoli