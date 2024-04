Ramadan 2024 | quando finisce e come si festeggia a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile- Ilè quasi giunto alla fine: il mese sacro per i musulmani verrà salutato ufficialmente con il tramonto di questa sera, martedì 9 aprile, mentre domani ci sarà la festa dell'Eid Al-Fitr, che simboleggia la rottura del digiuno. Saranno oltre 2,6 milioni i musulmani che festeggeranno in Italia: dopo la preghiera mattutina, che si svolge in casa o in moschea, i fedeli si preparano al primo pranzo dopo 30 giorni. Le ricette cambiano di paese in paese: solitamente il menu prevede un pasto a base di carne, agnello o manzo, ma anche pollo o tacchino. Non mancano poi dolci, frutta secca e datteri. In questa giornata, nei paesi islamici, uffici e scuole rimangono chiuse e, oltre al proprio nucleo famigliare, alla tavola imbandita si uniscono anche i parenti. E' un momento di grande festa e divertimento, che ...