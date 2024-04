Rallenta la domanda di auto elettriche | i costruttori rivedono i loro piani globali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Mentre in Germania si conferma il pesante calo di vendite delle, idi elettrificazione. Osservando i dati del mercato tedesco (il più importante d’Europa), emerge come a marzo siano state immatricolate 31.383 vetture a batteria, in flessione di circa il 29% rispetto a marzo 2023 e con una quota di mercato che non supera il 12%. Un tonfo ancor più fragoroso di quello di febbraio, quando erano state registrate 27.479 vetture a batteria, in calo del 15,4% sul febbraio 2023. Un trend prevalentemente legato alla decisione del governo federale di interrompere gli incentivi all’acquisto di veicoli a basse emissioni: una decisione che dimostra come attualmente il mercato dell’mobile a batteria sia ...