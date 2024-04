Rai | il direttore Volpi presenta il palinsesto sportivo 2024 | “Tanto lavoro da fare | ma grande soddisfazione”

(Di martedì 9 aprile 2024) “Ci sarà molto da lavorare. Grazie all’azienda, perché l’anno pari non è mai facile, si spende tantissimo in diritti, ma abbiamo fatto uno sforzo importante per riprendere l’Europa League; se ci sarà un’italiana in finale avremo addirittura cinque partite”. Sono le parole di Iacopodi Rai Sport, durante la conferenza stampa dizione delRaipresso la Sala Sergio Zavoli. “Con la trasmissione degli Internazionali torniamo ai tempi di Adriano Panatta – ha proseguito– e credo che avere una partita al giorno, ora che il tennis è tornato allacon Sinner numero 2 del mondo, sia un altro bellissimo regalo che l’azienda fa ai telespettatori in chiaro senza pagare. Senza dimenticare l’Europeo: un ...

Sport in chiaro sulla Rai, dalle Olimpiadi al Giro d'Italia fino agli Europei. In diretta una partita al giorno degli Internazionali di Roma - «Tutto lo sport, ovunque, minuto per minuto». Questo lo slogan scelto dalla Rai per presentare il palinsesto sportivo di questa seconda parte di 2024. Un programma ricco di ...ilmessaggero

Presentazione del Palinsesto sportivo Rai:"Certifichiamo l'importanza dello sport in tv e in chiaro" - Roberto Sergio, Ad Rai e Giampaolo Rossi, Dg Rai all'unisono: "Dall'Europa League al tennis per arrivare ad Olimpiadi e Paralimpiadi in tv, radio e web" ...rainews

L’appello degli scienziati in difesa del Ssn: proviamo a integrarlo - sta trovando ampia diffusione in Italia, nel mondo della sanità e non solo, un appello di 14 importanti rappresentanti del mondo della scienza e della sanità. Non faccio l’elenco dei nomi limitandomi ...quotidianosanita