Ragazzo in moto si schianta contro un’auto | è grave

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 –incidente stradale a Firenze nella tarda serata di lunedì 8 aprile. Poco dopo le 22:30 in via Reginaldo Giuliani undi 22 anni che si trovava in sella alla suasi ètoper cause in via di accertamento. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze. Intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico