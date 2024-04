Ragazza trovata morta in Valle d’Aosta | l’autopsia | deceduta per dissanguamento Il giallo del furgone | testimone | “Erano a piedi”

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 aprile 2024 - Lasenza vita venerdì scorso in una chiesetta ad Aosta èper, secondo un primo esito dell'autopsia effettuata sul corpo della giovane, e in attesa dell'esito degli esami tossicologici pronto tra qualche giorno. La misteriosa vittima (Con sé non aveva documenti né un telefono cellulare, ndr), mora di capelli con una felpa beige, i legging e un piercing all'ombelico, è stataa terra nella cappella del villaggio abbandonato di Equilivaz, sopra La Salle, tra Aosta e Courmayeur. Un profondo taglio alla gola Quando è stato rinvenuto il corpo da una persona del posto che stava facendo una passeggiata, la giovane era in posizione supina. Una dottoressa dell'Usl, la prima a giungere sul posto allertata dal 118, ha riscontrato una ferita da ...

