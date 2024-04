Ragazza morta vicino Aosta | un testimone | Ho visto due ragazzi sofferenti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 9 aprile 2024) È stato probabilmente un profondo taglio sul collo a provocare la morte dellatrovata priva di vita in una ex chiesetta diroccata all'inizio della Valdigne, sopra La Salle, in Valle d'. La vittima aveva anche una ferita da taglio superficiale all'addome. Solo l'autopsia, affidata all'anatomopatologo torinese Roberto Testi, potrà determinare le effettive cause del decesso: i risultati sono attesi nel giro di pochi giorni. Da definire anche l'orario stimato della morte e da quanti giorni il corpo si trovava lassù.