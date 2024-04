Ragazza morta ad Aosta | identificata dai parenti | «Hanno visionato le foto» L' autopsia | è stata uccisa a coltellate

Il cadavere è stato trovato venerdì pomeriggio in una chiesa abbandonata di Equilivaz, in Valle d' Aosta . L'identità della vittima resta ancora sconosciuta. La procura di Aosta ha aperto un fascicolo ... (ilgiornale)

Roma, 9 aprile 2024 - La Ragazza trovata senza vita venerdì scorso in una chiesetta ad Aosta è morta per dissanguamento, secondo un primo esito dell'autopsia effettuata sul corpo della giovane, e in ... (quotidiano)