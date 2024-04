Raffaele | eroe non per caso | Aiutare gli altri è un dovere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Ha compiuto un atto di grande coraggio, ma non si sente unPaolucci, che a 14 anni è corso in aiuto di un anziano vittima di un incidente mentre stava bruciando delle sterpaglie in un campo. Il giovane di Panicale, un piccolo borgo dell’Umbria arrampicato sulle colline del Trasimeno, ha dimostrato altruismo e sangue freddo e per questo tutto il paese lo ha ringraziato del bel gesto. Lui, 14 anni, terza media all’Istituto Comprensivo Panicale - Piegaro - Paciano, si sente quasi in imbarazzo, per i riflettori accesi sul suo. "Ho fatto solo il mio– si schernisce– Penso che chiunque al mio posto si sarebbe comportato come me". La settimana prima di Pasqua stava passeggiando con un amico quando ha visto un fumo nero e le fiamme. È subito corso in aiuto del poveretto. ...