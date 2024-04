Racket dei borseggi | un’altra donna vittima di pestaggio Ma solo la destra se ne occupa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 aprile 2024) Lacircondata e afferrata per il collo da due uomini, che poi iniziano a picchiarla. Dopo il caso della rom 39enne incinta all’ottavo mese massacrata di botte a Termini dai suoi sfruttatori, un altro video che fa pensare allo stesso contesto ha iniziato a circolare sui social, rilasciato sempre da Welcome to favelas. Stavolta l’ambientazione è la fermata metro di Spagna. L’ipotesi è che, anche in questo caso, si tratti di unaatrice, forse rom forse sudamericana, punita dai propri sfruttatori. A questi due casi romani si aggiunge quello di Torino, dove una ragazza rom anche lei incinta all’ottavo mese è stata picchiata così violentemente, e a quanto emerso in famiglia, da perdere il bambino. Lo sfruttamento delle donne rom Si tratta di casi che, oltre a provocare sdegno e turbamento, sollevano il velo sulla condizione in cui vivono in ...