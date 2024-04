Qui Sinalunghese Vietato sbagliare domenica prossima contro la Colligiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Prosegue il digiuno di vittorie dellacheè stata raggiunta nel finale dalla Rondinella non riuscendo a chiudere con tre giornate di anticipo il discorso salvezza diretta. Adesso i rossoblù sono solo a +3 su Asta Taverne e Fortis Juventus e per evitare pericoli dovranno necessariamente cercare di fare punti al ‘Gino Manni’ di Colle Val d’Elsanel derby provincialei biancorossi. Dal punto di vista della prestazione però sono da registrare significativi miglioramenti per i ragazzi di mister Pezzatini che erano passati in vantaggio grazie al rigore del bomber Bucaletti, che aveva interrotto un lungo digiuno personale, complice anche il serio infortunio rimediatoil Siena a gennaio. Prima della partita il capitano e portiere Federico ...