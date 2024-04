Qui bianconeri Reccolani è tranquillo | Ora serve serenità»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Resta padrone del proprio destino il Viareggio che ha adesso un +3 di vantaggio sulla seconda in classifica Pietrasanta (e +6 sulla terza Real Cerretese) a quattro giornate dal termine della regular season. Le zebre sanno di non poter (e di non voler) vedersi scivolare via il titolo dalle mani. Ma per prendersi la promozione diretta in Eccellenza ora il margine di errore si assottiglia sempre di più. La squadra di Stefano Santini sa di non poter più sbagliare per non rischiare di farsi agganciare in vetta dai “cugini“ pietrasantini che stanno girando a mille. Nella 30ª giornata del girone A di Promozione Toscana la capolista bianconera al Marco Polo Sports Center ha perso 3-1 contro la forte Lampo Meridien, che ha segnato col versiliese Luca Maiorana (doppietta) e con l’appena entrato Ronaldo Dingozi... mentre alle zebre non basta il bel gol di Stefano Marinai (al 6° centro ...