Qui biancocelesti Che numeri Della Bona! | Pensiamo a noi stessi»

(Di martedì 9 aprile 2024) Isono tutti dalla parte del Pietrasanta di Giuseppeche da quando è arrivato non ha ancora mai perso, collezionando qualcosa come 10 vittorie e 3 pareggi nelle 13 garesua gestione (33 punti fatti sui 39 disponibili). La media-punti (2,54) è da record a livello regionale: nessuno ha fatto meglio nel girone di ritorno dei tre massimi campionati dilettantistici(Serie D, Eccellenza e Promozione). Con ’Beppe’il Pietrasanta ha mangiato 10 punti al Viareggio, portandosi da -13 fino all’attuale -3. Il Pietrasanta non perde una partita in campionato dal 17 dicembre scorso, quando cadde 1-0 sul sintetico amico del “Pedonese“ contro il Viaccia. Da lì una striscia utile aperta di 14 gare, dato che le 13 dell’imbattuto...