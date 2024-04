Questa foto non mostra un’eclissi solare in Portogallo

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 9 aprile 2024) L’8 aprile 2024 è stata pubblicata su Facebook un’immagine chelo scorcio di una città di mare al buio perché il sole sembra essere coperto interamente dalla luna. Laè accompagnata un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Eclissi». Il riferimento all’eclissi totaleverificatasi l’8 aprile 2024. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Come spiegato dalla Nasa, infatti, l’eclissi totale di sole dell’8 aprile 2024 è stata visibile dal vivo solo in alcune parti degli Stati Uniti, del Canada e del Messico. In Europa (e quindi anche in) non è stato possibile assistere all’evento astronomico. Inoltre, laoggetto di analisi nonuna ...