Quattro nuovi appartamenti popolari | Senza alcun consumo di territorio

(Di martedì 9 aprile 2024) MONTOPOLIdi edilizia resindenziale pubblica sono stati inaugurati in via Dante a Capanne. Sono stati realizzati in un edificio acquistato dal Comune da un privato grazie al contributo della Regione di poco superiore a 740mila euro e passato al patrimonio di Apes, Azienda pisana per l’edilizia sociale. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha voluto sottolineare con la sua prel’importanza di questo taglio di nastro. "Si tratta – ha detto Giani – della prima consegna di un immobile di edilizia pubblica dopo l’approvazione del Piano casa regionale, con il quale investiamo oltre 50 milioni di euro per accrescere il patrimonio di alloggi pubblici. Le politiche abitative sono fondamentali e sono qui anche per ribadire il nostro impegno, insieme a Comune e gestore, per dare una ...