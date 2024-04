Sottolineiamo l’ovvio: nel 2023 la Corea del Sud non è più un gambero sul punto di farsi fagocitare dalle balene. Ci sono naturalmente sud Corea ni che continuano a credere di essere in balia degli ... (linkiesta)

Quasi una serata, il teatro di Ethan Coen al Pietro Aretino - Sabato 13 aprile evento speciale ad Arezzo con Z Generation meets Theatre, la rassegna teatrale dedicata alle nuove generazioni ...lanazione

Meteo - Weekend 13-14 aprile con l'alta pressione e temperature semi estive ma si avvicina un fronte freddo. Ecco come andrà - Stabile e soleggiato su gran parte del territorio con temperature sopra media.3bmeteo

Gaza, in salita i tentativi per una tregua. Hamas: “Le parole di Netanyahu sull’attacco di terra a Rafah inficiano i negoziati” - Negoziati ancora in salita. Hamas ha fatto sapere che l’ultima proposta di accordo presentata da Israele non soddisfa le loro richieste. In una dichiarazione diramata martedì, il gruppo palestinese so ...ilfattoquotidiano