Quanto hanno speso le squadre ai quarti di Champions? Perdite pesanti | 3 sono virtuose

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 aprile 2024)rimaste in 8 a contendersi il trofeo. LaLeague ritorna, a partire da questa sera, con le prime due sfide deidi finale: Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City. Domani sera le altre due partite: Atletico Madrid-Borussia Dortmund e PSG-Barcellona. Parliamo di 8 delle migliorid’Europa, chi più chi meno, superpotenze del calcio del Vecchio Continente che annualmente mettono mano al proprio portafoglio per provare a inseguire il sogno di diventare Campioni d’Europa. Maserve spendere per arrivare aidi finale diLeague? Vediamo, squadra per squadra, il rapporto entrate-uscite nel mercato delle 8ancora in corsa per laLeague.ha ...