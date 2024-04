Quando si tireranno le somme | Djokovic è finito? La profezia di Paolo Bertolucci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) “Novak? Si è reso conto che dopo le due recenti sconfitte con Jannik Sinner (in Coppa Davis e agli Australia Open, ndr), ha perso molte delle sue certezze. Nole ha capito che deve trovare nuovi stimoli, ha deciso di cambiare il proprio coach per trovare quella scossa necessaria per ripartire. Proverà a tornare ai suoi livelli nei prossimi tornei, ma l'ascesa dei nuovi talenti potrebbe segnare un cambiamento nel tennis mondiale: dopo le Olimpiadi di Parigi si potranno tirare le”. Commenta così, in una sua pungente riflessione sul numero uno al mondo. DaSinner è cresciuto definitivamente, il tennista serbo è crollato piano piano, puntando a centellinare gli impegni per cercare di mostrare la miglior prestazione possibile. Niente Miami, torneo vinto proprio da ...