Quando si comprano i voti | basta portare lo scontrino! Fiorello ridicolizza il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Si parla di politica italiana con, Biggio, Casciare e tutto il cast, a Viva Rai2!, nella puntata di oggi 9 aprile. Sempre con tanta musica e ironia. In particolare si commenta col sorriso le ultime vicende che hanno travolto il Pd. "Denunce,di scambio, non se ne esce. Io mi metto nei panni di Elly, che è una persona onesta: questa ragazza deve fronteggiare tutto questo. ‘Obbligo di denunce sul voto di scambio, stretta sui candidati nel codice etico Pd', quindi bisogna denunciaresilo! – scherza lo showman - Voto di scambio 50 euro, almeno uno lo sa", ironizza lo showman. "Ecco alcuni nomi che hanno passato il codice etico: Don Matteo, Bernadette, la donna che vide la Madonna… non ...