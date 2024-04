Quando le piramidi affacciavano sul Nilo | dalle vie dell’acqua ora aride passavano i materiali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Preparando l’ultimo libro—Five easy pieces on water—ho letto parecchi lavori, anche recenti, sul. Il Padre dei Fiumi, le cui sorgenti misteriose hanno sollevato per millenni una ossessiva curiosità, appare oggi in cronaca soprattutto per il conflitto sulla gestione della GERD, acronimo di Grand Ethiopian Renaissance Dam. Da non confondere con il reflusso gastroesofageo che condivide lo stesso acronimo (GastroEsophageal Reflux Disease) anche se gli effetti della GERD (diga) potrebbero innescare ansie da GERD (patologia) in Sudan e d Egitto. Le polemiche sull’impatto di valle della GERD non mancano né mancheranno. L’invaso di circa 74 milioni di metri cubi è stato completato nello scorso settembre, senza un accordo sul governo delle acque. E il dossier della GERD si sta surriscaldando dopo che l’Egitto ha accusato l’Etiopia del fallimento degli ultimi colloqui tesi ...