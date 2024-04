Quando la musica incontra la notte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Un viaggiole nei colori e nelle atmosfere della. Un incontro emozionante e immaginifico tra le note del pianoforte, suggestioni visive e sperimentazioni di sound design. Uno spettacolo minimale e raffinato per descrivere nuovi paesaggi sonori, all’insegna dell’ecosostenibilità. Il tutto nello scenario di una villa storica della Brianza. È il concerto che andrà in scena domenica alle 17 negli spazi di Villa Medici Giulini a Briosco: qui farà tappa il “Nightfall piano tour“ della pianista e compositrice Isabella Turso (nella foto), con una data in cui l’artista presenterà i brani del nuovo album “Nocturne“, accanto ad alcuni pezzi collaudati del suo repertorio. Ad accompagnarla sul palco ci sarà il polistrumentista e produttore Ludovico Clemente e, come ospite speciale, il chitarrista classico Luca Nobis. Assieme, in un’atmosfera intima e ...