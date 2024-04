Quando è previsto il pagamento Naspi ad Aprile 2024? Ecco le DATE

(Di martedì 9 aprile 2024) . Ildelladisi prevede di effettuare generalmente entro la metà del mese . La data specifica di accredito varia in base al momento in cui è stata inoltrata la richiesta di disoccupazione. È possibile verificare la data precisa accedendo al proprio profilo previdenziale online tramite SPID, CNS o CIE....

Principio del risultato: legittima la risoluzione dell'appalto per inadempienze - TAR Lazio: l'obbligo rafforzato di cooperazione che grava sul contraente privato trova oggi conferma nel principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 ...lavoripubblici

Quando gioca Sinner al torneo ATP Montecarlo 2024: data, orario e avversario del primo incontro - Jannik Sinner giocherà la prima partita a Montecarlo mercoledì 10 aprile contro uno tra Davidovich Fokina e Korda ...fanpage

Comunità energetiche: al via i portali online per richiedere gli incentivi. Ecco come presentare la domanda - Sono pienamente operative sul sito del Gse le piattaforme per accedere agli aiuti per le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo. Pichetto Fratin: «Passo atteso da amministrazioni, imp ...ilsole24ore