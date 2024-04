Quando e dove seguire l’Isola dei Famosi 18

(Di martedì 9 aprile 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni Isola dei18, ecconuovamente il reality show di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria. I dettagli SPOILER ISOLA DEI18:E COMEIL REALITY SHOW DI CANALE5 PRESENTATO DA VLADIMIR LUXURIA CON I RELATIVI DAYTIME- Manca oramai pochissimo alla nuova attesissima puntata deldei2024, reality show di Canale5 condotto da Luxuria, che vi aspetta con Bruganelli, Maltese e Casalegno a partire dalle ...

Samuel Chukwueze, esterno offensivo del Milan , bene contro Verona, Fiorentina e Lecce. Adesso sgomita per un posto da titolare in squadra (pianetamilan)

L'ex bandiera della Roma parteciperà come giocatore e capitano al primo Mondiale a 7 della Kings League di Piqué, in programma da fine maggio a Città del Messico (ilgiornale)

Tutte le informazioni utili sulle Olimpiadi 2024 , che si disputano in Francia, in particolare a Parigi . L`Italia non è presente nei tornei... (calciomercato)

Percorsi di fine vita/2. E se morire diventa una scelta La morte assistita per tutti - Il caso della legge canadese mostra come la politica riesca a far entrare a pieno titolo all’interno del sistema sanitario la morte a richiesta. Mostrandola come soluzione persino desiderabile ...avvenire

Che tempo che fa, stasera in onda con le repliche: Quando tornano le nuove puntate - “Che tempo che fa” torna in onda sul Nove, ma con le repliche delle interviste più belle della stagione. Quando verranno trasmesse le nuove puntatedilei