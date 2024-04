Qualificazioni Europei femminili | Soncin | “Secondo tempo insufficiente | Finlandia più reattiva”

(Di martedì 9 aprile 2024) Il tecnico dell’Italia femminile Andreaha commentato la sconfitta subita in casa della, nella seconda giornata delleagli2025: “Dopo un avvio complicato siamo riusciti a trovare la quadra. Ilnon è stato sufficiente, potevamo fare meglio. Le ragazze hanno cercato in tutti i modi di pareggiare, ma potevamo gestire meglio alcune situazioni. Laè stata piùsulle seconde palle grazie alla propria fisicità“. SportFace.

