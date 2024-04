' Puccini secondo Muti' | evento a Lucca il 28 giugno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) L'clou delle celebrazioni per il centenarioano si intitolerà '': è quanto si apprende da fonti del ministero della Cultura. Sarà un grande concerto internazionale del Maestro Riccardocon l'Orchestra Cherubini in formazione speciale, a vent'anni dalla sua creazione. Si terrà ail prossimo 28e verrà trasmesso in diretta televisiva. È in corso a, in questo momento, il sopralluogo del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi con il sindaco Mario Pardini e la Rai.