Pubblica amministrazione | ecco il bando per 3 946 nuovi addetti all’Ufficio del processo Come fare richiesta e la scadenza

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 9 aprile 2024)ilper 3.946deldomanda e laAl via la procedura concorsuale, indetta dalla Commissione RIPAM per il Ministero della Giustizia, per l’assunzione di un secondo nuovo contingente diper il, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) . È stato infatti...