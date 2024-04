PSG | Luis Enrique | «Io rappresento lo stile Barcellona più di Xavi»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 9 aprile 2024) Le parole di, allenatore del PSG, alla vigilia della sfida di Champions League contro ilha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra PSG e. PARTITA SPECIALE – «Per me è una partita diversa. Ho già giocato contro lo Sporting e segnato, ma vale anche per il Barça. Ho un