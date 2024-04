Prorogata l’ordinanza di abbruciamento del legname sulla spiaggia

(Di martedì 9 aprile 2024) Sarzana (La Spezia) 9 aprile 2024 La stagione balneare si sta avvicinando ma le spiagge del litorale sarzanese presentano ancora i residui delle mareggiate invernali. Per questo la sindaca del Comune Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha firmatoche proroga al 12 aprile la precedente riguardante la gestione del materiale ligneo sugli arenili di Marinella a seguito delle mareggiate. Gli uffici comunali hanno ricevuto la richiesta dai concessionari delle spiagge di prolungare la possibilità didei residui vegetali che ancora occupano il litorale e ne impediscono il pieno utilizzo. Tenendo conto anche della pericolosità oltre che del degrado causato dai cumuli di, aumentato a causa delle mareggiate dei giorni scorsi, la prima cittadina ha autorizzato le nuove procedure di abbrucciamento sempre tenendo conto ...

