Pronostico e quote Alejandro Tabilo – Casper Ruud | Monte Carlo 10-04-2024

(Di martedì 9 aprile 2024)ha già esordito nel torneo battendo facilmente O’Connel ma in questi sedicesimi di finale se la dovrà vedere contro un rivale di ben altra caratura come il norvegeseche però viene dall’inopinata sconfitta all’Estoril contro Pedro Martinez. Il tennista cileno ha finito il 2023 vincendo il Challenger di Brasilia e ha InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Domenica Hubert Hurkacz ha vinto il suo primo torneo sulla terra rossa battendo facilmente in finale Pedro Martinez. Jack Draper invece non gioca su questa superficie dal primo turno del Roland ... (infobetting)

quote e risultati Serie A 31a giornata - quote e risultati Serie A 31a giornata. Gli aggiornamenti del campionato di calcio italiano e il prossimo turno col derby di Torino.betitaliaweb

Europa league: Milan-Roma, Pioli favorito a 1.80 - Su Betaland occhi puntati sul match di Europa league fra Milan e Roma, la squadra di De Rossi a quota 4.75 per il colpo a San Siro. Tra i probabili marcatori Giroud a 3.00 e Lukaku a 4.00.gioconews

Europa League Milan-Roma: Pioli favorito a 1.80 su Betaland, De Rossi a quota 4.75 per il colpo a San Siro - Giovedì 11 aprile alle 21:00 va in scena l’atteso scontro tra italiane in Europa League: Milan e Roma si dovranno affrontare ai quarti, con l’andata a San Siro ...agimeg