PROMOZIONE - IL PUNTO Castelnuovo | Bondi | | Ci hanno girato male gli episodi»

(Di martedì 9 aprile 2024) Una giornata non felice in Mugello per ilche, nell’arco di due minuti, prima sbaglia un rigore e, poi, si fa infilare dai locali per l’ 1 a 0 finale. Insomma, un brutto ritorno alla realtà, dopo la vendemmiata per 5-1 con il Casalguidi e le due settimane di sospensione pasquale del campionato. Ora di nuovo è a rischio l’obiettivo di quest’anno della società gialloblu e, cioè, quello di rientrare nella zona play-off. Dal quinto posto della Pontremolese, a 46, nell’arco di due punti ci sono: Larcianese,, San Piero a Sieve e Lampo Meridien. Insomma, è pronosticabile una volata fino all’ultima giornata e, a parità di punteggio, si passerà a valutare anche gli scontri diretti. In Mugello mancava il difensore Riccardo Biagioni e il suo rientro, domenica, con il Viareggio, altra delusa della giornata, darà ulteriore solidità al ...