Promozione Altro passo falso del Faenza | Spiv ne approfitta Del Duca | secondo ko di fila Sparta a valanga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il campionato diha mandato agli archivi le gare della quattordicesima giornata di ritorno. Al termine della regular season mancano solo 3 turni. Ilha gettato alle ortiche la possibilità di tornare al 3° posto e di scavalcare il Fratta Terme, sconfitto in casa 1-2 nello scontro diretto col Cattolica, 2° della classe. I manfredi non sono andati oltre l’1-1 casalingo contro il Bellariva, restando al 4° posto, sempre in zona playoff, ma insidiati dal San Pietro in Vincoli che ora è a -3. E dire che, dopo un 1° tempo equilibrato, le cose, a inizio, si erano messe subito bene per il, passato in vantaggio al 6’ con Gjordumi (11° gol stagionale), abile a sfruttare il passaggio filtrante di Pezzi. Fallite alcune opportunità, e in superiorità numerica dal 30’ per l’espulsione di Mularoni, i biancoazzurri hanno incassato ...