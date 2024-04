Processo Regeni | il padre | Giulio mai a dipendenze di autorità italiane o straniere

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 9 aprile 2024) Terza udienza deldavanti alla prima Corte d'Assise di Roma ai quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Oggi in aula oggi vengono ascoltate diverse testimonianze, tra cui quella di Claudiodel ricercatore, e di alcuni amici. "Il sogno diera rendersi indipendente e trovare un lavoro che valorizzasse le sue capacità", ha detto il papà Claudio. "La sua grande passione era lo studio: non è mai stato alledi, inglesi ed egiziane. Non hai mai neanche collaborato". Nel corso dell'audizione ha raccontato del figlio e della sua vita. "Lui era appassionato ...