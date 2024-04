Processo Regeni | il padre del ricercatore ucciso | “Giulio tradito da un sindacalista”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 aprile 2024 – Nuova udienza del, quattro 007 egiziani accusati del sequestro e della morte delfriulano. Dopo otto anni di battaglie per ricostruire la verità dei fatti sulla morte di, oggi davanti alla Prima Corte d'Assise di Roma ha testimoniato Claudio, ildel 28enne torturato enel 2016 in Egitto. “La persona che haè stato il” Mohamed Abdallah, ha detto iloggi in aula. “Siamo soddisfatti che finalmente in una pubblica udienza si inizi a ricostruire la verità processuale su quello che è capitato ae su chi era. Cominciano ad andar via anche un po' di ombre che hanno gettato ...