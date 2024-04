Processo Giulio Regeni | parla l’amica | «Mi disse che in Egitto c’era molta repressione politica e bisognava esser cauti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 aprile 2024) Davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma prosegue ila carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di. Oggi, 9 aprile, davanti ai giudici stannondo alcuni testimoni. Tra loro c’è anche una degli amici più stretti di. Che ha raccontato come il giovane conducesse una vita normale, «da studente che vive con un budget limitato». «Eravamo accademici, facevamo una vita noiosa rispetto a chi non ha i nostri stessi ritmi. Quando si è dottorandi, come eravamo noi, non esistono weekend.leggeva molto, ti consigliava libri e paper anche oltre il suo campo: si dedicava molto agli studi. Si interessava anche al cinema, alla musica»., ha raccontato, era anche una persona che dedicava tempo ...